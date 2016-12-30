Martin Skrtel ikinci kez sevindi
Fenerbahçe'nin 2'nci golünü atan Martin Skrtel bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:45
Stoch'un köşe atışında arka direkte ağları havalandıran Slovak yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da siftah yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli stoper daha önce Süper Lig'de Karabük ile oynanan ve 5-0 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan maçta yine 2'inci golün altına imza atmıştı.
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