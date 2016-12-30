Martin Skrtel ikinci kez sevindi

Fenerbahçe'nin 2'nci golünü atan Martin Skrtel bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Stoch'un köşe atışında arka direkte ağları havalandıran Slovak yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da siftah yaptı. 32 yaşındaki tecrübeli stoper daha önce Süper Lig'de Karabük ile oynanan ve 5-0 sarı-lacivertlilerin galibiyetiyle sonuçlanan maçta yine 2'inci golün altına imza atmıştı.