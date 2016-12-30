Gençler gol şovla lider
A Spor’daki maçta G.Birliği, Amed’e gol yağdırdı. Milinkovic ve Ahmet Oğuz ikişer golle yıldızlaştı
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:33
Gençlerbirliği, C Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan maçta, 2. Lig Beyaz Grup takımı Amed Sportif'e gol yağdırdı. Kırmızı-siyahlılarda gol perdesi başlama vuruşuyla açıldı, ilk 15 dakikada skor Milinkoviç (2) ve Ahmet Oğuz'un golleriyle 3-0 oldu. Gol sağanağı 2. yarıda da devam etti. Owusu 47'de, Ahmet Oğuz 60'ta ve Vedat Muriç 82'de 6-0'lık sonucu ilan etti. Maçta frikikten 2 gol atan 23 yaşındaki defans oyuncusu Ahmet Oğuz yıldızlaştı. Gençler 1 maç eksiğine rağmen 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
ŞEHMUS ÖZER ANILDI
Kupada 22 Aralık tarihinde oynanması gereken 3. hafta Amed-G.Birliği maçı, Amed'in kaptanı Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle ertelenmişti. Amed'li futbolcuların formalarında Şehmus'un fotoğrafı yer aldı. Gençlerbirliği ve Amed'li futbolcular "Seni unutmayacağız büyük kaptan Şehmus Özer" yazılı pankartla sahaya çıktı.
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