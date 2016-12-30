Ertelenen maçın tarihi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında ertelenen Amed Sportif Faaliyetler-Gençlerbirliği maçı, 8 Ocak Pazar günü yapılacak.
Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 19:00
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Mardan Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler ile Gençlerbirliği arasında 22 Aralık'ta yapılması planlanan 3. hafta maçı, Diyarbakır temsilcisinin kaptanı Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı ertelenmişti.
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