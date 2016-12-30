Çok çalışıyorum

Genç oyuncu, "Sezona çok iyi başladım. Monaco maçlarında iyiydim. Ancak sonra bir maç kötü oynadım ve hoca değişikliği oldu. O ara takım da kötü sonuçlar alınca, hoca beni dışarda bıraktı. Ben iyi çalışıyorum. Fatih hoca ile idmandan sonra ekstra antrenmanlar yapıyoruz. Kimse Salih çalışmıyor, az çalışıyor diyemez. Bunu söyleyenler Samandıra'nın içini bilmiyordur. Elimden geleni yapıyorum. Ne kadar çok oynarsam o kadar iyi olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.