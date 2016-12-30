 Çok çalışıyorum - Türkiye Kupası - 30 Aralık 2016 Cuma

Çok çalışıyorum

Menemen karşısında 2 asist yapan Salih Uçan, maç sonunda kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

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Türkiye Kupası 30 Aralık 2016, Cuma

Güncelleme: 30 Aralık 2016, Cuma 00:43

Genç oyuncu, "Sezona çok iyi başladım. Monaco maçlarında iyiydim. Ancak sonra bir maç kötü oynadım ve hoca değişikliği oldu. O ara takım da kötü sonuçlar alınca, hoca beni dışarda bıraktı. Ben iyi çalışıyorum. Fatih hoca ile idmandan sonra ekstra antrenmanlar yapıyoruz. Kimse Salih çalışmıyor, az çalışıyor diyemez. Bunu söyleyenler Samandıra'nın içini bilmiyordur. Elimden geleni yapıyorum. Ne kadar çok oynarsam o kadar iyi olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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