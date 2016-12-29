Yeni lider Konya

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda A2'den yayınlanan liderlik maçında A.Konyaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'tan Gümüşhanespor'u farklı geçti: 3-0. Yeşil-beyazlılar'da gol perdesini Jonsson'un dışarıya giden topuna ayak koyan Hora açtı. İlk yarıyı 1-0 kapatan Konya, 2. devrede son 15 dakikada coştu. Halil İbrahim 77'de 2-0 yaptı. Ömer Ali'nin ortasında altı pasta ters vuruşla kendi kalesini havalandıran Salih skoru ilan etti: 3-1. Konya 8 puanla liderliğe yükselirken, Gümüşhane 7 puanda kaldı.



'BU KADAR KOLAY GEÇMEMELİYDİ'

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gümüşhane önünde aldıkları 3-0'lık skoru beklemediklerini söyledi. Kocaman, "Gümüşhane takımı hem bireysel hem de grup olarak iyi görünüyorlar. İyi tasarlanmış bir takım. Oradaki karşılaşmada bize çok sıkıntı çektirmişlerdi. Maçın bu kadar kolay geçeceğini beklemiyorduk. İlk gole kadar maç ortada geçti. İkinci golden sonra kırıldılar" dedi.



KONYA'DA YENiDEN TRAORE

Konya'da gündem Abdou Razack Traore... Yeşil-beyazlılar geçen sezon kiralık olan yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Karabük'te Teknik Direktör Igor Tudor'la sorun yaşadığı iddia edilen, sezon sonu kontratı bitecek Burkina Faso'lu golcünün de eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 28 yaşındaki forvet bu sezon ligde 13 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz haftalarda oğlu vefat eden Traore, Konya formasıyla da ligde 30 maçta, 7 gol kaydetmişti.