Trabzonspor 89'da yıkıldı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda Spor Toto 3. Lig takımı Kızılcabölükspor'la 1-1 berabere kaldı. 17'de Okay Yokuşlu'nın golüyle öne geçen bordo-mavilileri yıkan gol 89'da Emircan Sayar'dan geldi.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 18:20
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında, Spor Toto 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'la karşılaştı. Rakibiyle oynadığı ilk maçı 5-0 kazanan bordo-mavililer, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan rövanş maçında son dakika golüyle yıkıldı.
A2'den naklen yayınlanan karşılaşma Okay Yokuşlu (17') ve Emircan Sayar'ın (89') karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından puanını 5'e çıkaran Trabzonspor 3. sırada yer aldı. Gruptaki ilk puanını kazanan Kızılcabölükspor ise 4. sırada bulunuyor.
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