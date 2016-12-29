 Osmanlı zirveye ortak oldu - Türkiye Kupası - 29 Aralık 2016 Perşembe

Osmanlı zirveye ortak oldu

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Osmanlıspor deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 16:00

Şanlıurfa GAP Arena'da oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı.

Mücadelede Osmanlıspor'a 3 puanı getiren golleri 53. dakikada Muhammed Bayır, 79. dakikada penaltıdan Musa Çağıran ve 85. dakikada Erdal Kılıçaslan kaydetti.

Maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Osmanlıspor puanını 9'a yükselterek 9 puanda kalan Şanlıurfaspor'la zirveye ortak oldu.

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