Osmanlı zirveye ortak oldu
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Osmanlıspor deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 16:00
Şanlıurfa GAP Arena'da oynanan karşılaşmada Özgür Yankaya düdük çaldı.
Mücadelede Osmanlıspor'a 3 puanı getiren golleri 53. dakikada Muhammed Bayır, 79. dakikada penaltıdan Musa Çağıran ve 85. dakikada Erdal Kılıçaslan kaydetti.
Maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Osmanlıspor puanını 9'a yükselterek 9 puanda kalan Şanlıurfaspor'la zirveye ortak oldu.
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