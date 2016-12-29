Kerem sürprizi
Sarı-kırmızılı ekibin hocası Riekerink dünkü Tuzla maçının ilk 11'inde bir sürprize imza attı.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 00:50
Hollandalı teknik adam alt yapıdan gelen Kerem Çalışkan'ı ilk 11'de oynattı. U 21 Takımı'nın golcüsü Kerem 81. dakikada yerini Eren'e bıraktı.
DEVRE ARASI TATİLİ 5 GÜN
G.Saray Teknik Direktörü Riekerink Tuzlaspor ile oynanan kupa maçının ardından takıma 5 gün izin verdi. Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılılar daha sonra Antalya'ya geçip 5 gün kamp yapacak.
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