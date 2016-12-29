Kerem sürprizi

Hollandalı teknik adam alt yapıdan gelen Kerem Çalışkan'ı ilk 11'de oynattı. U 21 Takımı'nın golcüsü Kerem 81. dakikada yerini Eren'e bıraktı.



DEVRE ARASI TATİLİ 5 GÜN

G.Saray Teknik Direktörü Riekerink Tuzlaspor ile oynanan kupa maçının ardından takıma 5 gün izin verdi. Salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılılar daha sonra Antalya'ya geçip 5 gün kamp yapacak.