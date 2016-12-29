Kayserispor’a Darıca darbesi
Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan D Grubu karşılaşmasında Süper Lig ekibi Kayserispor, 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilip büyük bir sürprizin altına imza attı.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 00:33
Darıca'ya Afrika Kupası'na giden ve sakat oyuncular nedeniyle sadece biri kaleci olmak üzere 2 yedek futbolcuyla gelen sarı-kırmızılılar, 36'da Selçuk ve 47'de Cafercan'ın golleriyle 2-0 yenik duruma düştü. Anıl'la umutlanan Kayserispor gerisini getiremeyip 6 puanda kalırken, İnegölspor ise grupta ilk puanlarını aldı.
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