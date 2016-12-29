Kayserispor’a Darıca darbesi

Darıca'ya Afrika Kupası'na giden ve sakat oyuncular nedeniyle sadece biri kaleci olmak üzere 2 yedek futbolcuyla gelen sarı-kırmızılılar, 36'da Selçuk ve 47'de Cafercan'ın golleriyle 2-0 yenik duruma düştü. Anıl'la umutlanan Kayserispor gerisini getiremeyip 6 puanda kalırken, İnegölspor ise grupta ilk puanlarını aldı.