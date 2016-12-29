Kasımpaşa yolu yarıladı

Lacivert-beyazlılar 22'de Pavelka, 37'de Batuhan ve 43'te Turgut Doğan'ın golleriyle 3 puana ulaştı. İnegölspor ise 57'de Emrah'la farkı ikiye düşürmesine rağmen kalan dakikalarda sonucu değiştiremedi ve 4'te sıfır çekti. Paşa'da 70'de Shala, İnegöl'de 83'te Oğuz direğe takıldı. Sancaktepe'yi yenen Ç.Rize'nin Son 16'yı garantilediği grupta İstanbul ekibi 9 puanla 2. sırada tur için büyük avantaj sağladı.