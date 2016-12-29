Kasımpaşa yolu yarıladı
A SPOR'DAN yayınlanan B Grubu maçında Kasımpaşa, 2. Lig Kırmızı Grup'tan İnegöl'ü ilk yarıda bulduğu 3 golle devirdi.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 00:32
Lacivert-beyazlılar 22'de Pavelka, 37'de Batuhan ve 43'te Turgut Doğan'ın golleriyle 3 puana ulaştı. İnegölspor ise 57'de Emrah'la farkı ikiye düşürmesine rağmen kalan dakikalarda sonucu değiştiremedi ve 4'te sıfır çekti. Paşa'da 70'de Shala, İnegöl'de 83'te Oğuz direğe takıldı. Sancaktepe'yi yenen Ç.Rize'nin Son 16'yı garantilediği grupta İstanbul ekibi 9 puanla 2. sırada tur için büyük avantaj sağladı.
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