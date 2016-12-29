Fenerbahçe'den yarım düzine gol

Fernandao'nun röveşata golüyle Sow'a nazire yaptığı gecede Fenerbahçe 3 puanı 6 golle aldı. Kadıköy'deki maçta Menemen Belediyespor karşısında Fernandao hat-trickle coşarken, Martin Skrtel, Samen Karakoc ve Stoch buz gibi İstanbul gecesini golleriyle ısıttılar.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'la karşılaştı. Kadıköy'de oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmayı 6-0 kazanan Advocaat'ın ekibi 2016'nın son maçını kazanarak devre arasına moralli girmenin keyfini yaşadı.

Grupta 4 maç sonunda 7 puan toplayan sarı-lacivertliler lider Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer aldı.

37. dakikada Fenerbahçe Fernandao'nun şık golüyle öne geçti. Ceza sahasında Salih Uçan'ın pasında altıpas önündeki Brezilyalı forvet, röveşata vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.

41. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Stoch'un soldan kullandığı köşe atışında top, altıpas üzerinde sekerek arka direğe gitti. Kimsenin müdahale edemediği topu, arka direkte Skrtel ağlara gönderdi: 2-0.

58. dakikada ceza sahasında Fernandao'nun şutunda top kaleci Amir Güren'den döndü. Dönen topu kontrol eden Salih Uçan, şık çalımının ardından topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına düştü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu bu kez ceza sahasının sağında önünde bulan Stoch'un şutunda, kaleci Amir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Fernandao farkı 3'e çıkardı. Soldan Caner Koca getirdiği topu yerden ceza sahasına ortaladı. Kale sahasının önündeki Brezilyalı futbolcu tek vuruşla kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.

70. dakikada Muhammed Samed Karakoç oyuna girdikten 2 dakika sonra golü buldu. Fernandao'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Stoch, topu yerden kale sahasına yolladı. Savunmada İbrahim Dağaşan'ın sektirdiği topla buluşan Muhammed Samed, müsait durumda topu filelere yolladı: 4-0.

78. dakikada Fernandao "hat-trick" yaptı. Karşı karşıya kaldığı kaleci Amir Güren'i geçen Fernandao, topu boş filelere gönderdi: 5-0.

84. dakikada Stoch farkı 6'ya çıkardı. Ozan Tufan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Stoch, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 6-0.

Fenerbahçe maçı 6-0 kazandı.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor karşısında, takımında 7 değişiklik yaptı.

Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümün son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın 11'inde rotasyona gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında da forma giydi.

Trabzonspor maçında görev yapan Volkan Demirel, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza, Moussa Sow, Alper Potuk ve Jeremain Lens, kupa karşılaşmasında 11'de bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Advocaat, Fabiano Riberio, Martin Skrtel, Caner Koca, Salih Uçan, Ozan Tufan, Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'a şans verdi.

Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Savaş Polat, Muhammed Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Erdi Can Şehit yer aldı.

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin tamamına yakını boş kaldı. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta bine yakın sarı-lacivertli taraftar bulundu. İzmir ekibinin yaklaşık 150 taraftarı da maçı deplasman tribününden izledi.