Bursaspor'un Aydın kabusu

Kupa'nın 3. haftasında Aydınspor'a deplasmanda kaybeden Bursaspor, rövanş maçında da Ege ekibi karşısında gülemedi.



Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve hakem Murat Özcan'ın yönettiği karşılaşmada ilk yarısını Sercan Yıldırım'ın golüyle 1-0 önde kapatan yeşil-beyazlılar, 62. dakikada Berat Ali Genç'in golünü kalesinde gördü ve sahadan 1 puanla ayrıldı. 36.dakikada Bursaspor atağında Bünyamin'i düşüren Ömer ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından puanını 5'e çıkaran Bursaspor 2. sırada yer aldı. 2. sıradaki yerini koruyan Aydınspor da puanını 5'e çıkardı.



HAMZAOĞLU: "İKİNCİ YARIDA ÇOK DAHA İYİ BİR BURSASPOR OLACAK"

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aydınspor 1923 maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bazı futbolcuların performanslarıyla ilgili bildiğimiz şeyleri tekrar görmek bizi üzdü ama yapacak bir şey yok. İkinci yarı için hazırlıklarımızı sürdürüp eksiklerimiz için harekete geçeceğiz. İnşallah ikinci yarıda çok daha iyi bir Bursaspor olacak" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde sahasında Aydınspor 1923 ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Maçla ilgili söylenecek çok şey var ama söylenecek hem de hiçbir şey yok. Rakip 10 kişi kalmalarına rağmen kazanamadık. Aydınspor'u tebrik etmek lazım. Bazı futbolcuların performanslarıyla ilgili bildiğimiz şeyleri tekrar görmek bizi üzdü ama yapacak bir şey yok. İkinci yarı için hazırlıklarımızı sürdürüp eksiklerimiz için harekete geçeceğiz. İnşallah ikinci yarıda çok daha iyi bir Bursaspor olacak" dedi.



Hamzaoğlu ayrıca, takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili kendilerine ve yönetim kuruluna sunmadan isim vermek istemediğini dile getirdi.



"Böyle bir stadın böyle bir zemine sahip olması üzücü"

Saha zeminini de eleştiren deneyimli teknik adam, "Zeminle ilgili yönetimimizin de çalışmaları sürüyor. İstediğimiz zemine kavuşamadık. Böyle bir stadın böyle bir zemine sahip olması üzücü ama bu sezonu böyle geçireceğiz" diye konuştu.