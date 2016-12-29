6'lı ganyan! Gençler farka koştu
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Amed Sportif'i 6-0'lık farklı skorla adeta ezdi geçti.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 12:56
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Bülent Birincioğlu'nun düdük çaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 1. ve 12. dakikalarda Marko Milinkovic, 14. ve 60. dakikalarda Ahmet Oğuz, 47. dakikada Samuel Owursu ve 82. dakikada Vedat Muriqi kaydederken Muriqi 30. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Karşılaşmadan 6-0'lık rahat skorla galip ayrılan Ankara temsilcisi 9 puana ulaşarak C Grubu'nda liderliğini pekiştirirken son sıradaki Amed Sportif 1 puanda kaldı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
CANLI | Bursaspor - Aydınspor...
-
Osmanlı zirveye ortak oldu
-
Galatasaray tatile çıkmış!
-
Kerem sürprizi