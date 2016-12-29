4X4 Başakşehir

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda da M.Başakşehir fırtınası yaşanıyor. A2’den yayınlanan karşılaşmada F Grubu’nda Süper Lig lideri turuncu-lacivertliler, TFF 1. Lig lideri Göztepe’yi İzmir’de 2-0’la geçip Son 16 turuna adını yazdırdı. İstanbul’daki ilk maçı da 6-2 gibi farklı bir skorla kazanan Başakşehir, dengede başlayan mücadelede sarı-kırmızılılar gol ararken, 31’de Dieng’in asistinde Alparslan’ın golüyle öne geçti. Beraberlik golü için bastıran Göz-Göz, ilk yarıda Halil ve Umut’la yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve devre İstanbul ekibinin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya da baskılı başlayan ancak golü bulan Süper Lig lideri oldu. Taraftarının desteğiyle Başakşehir kalesine yüklenen Göztepe, 60’ta gole çok yaklaştı ama direği geçemedi. UMUT DiREĞE TAKILDI Umut Nayır’ın altı pasta yerden vuruşunda, top ters kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Ev sahibinin umutlarını bitiren gol 68’de geldi. Cengiz’in sağdan ortasında, ceza sahasında Yavuz boşa çıktı. Uğur’un dizine çarpan top filelerle buluştu. Grupta puanını 12 yapan Başakşehir bitime 2 hafta kala son 16’yı garantiledi. G GRUBU’nda A Spor’dan yayınlanan karşılaşmada TFF 1. Lig’den Ümraniyespor, Akhisar’ı deplasmanda 1-0 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Kırmızı-beyazlılar’a galibiyeti getiren golü 66’da Serdar Kesimal kendi kalesine attı. F.Bahçeli eski stoper 90+1’de de ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ümraniyespor zirve yaptı 1. ÜMRANİYE 4 2 0 2 5 6 6 -1 2. AKHİSAR BLD. 4 1 2 1 7 7 5 0 3. BURSASPOR 3 1 1 1 6 4 4 2 4. AYDIN 1923 3 1 1 1 4 5 4 -1 G 1. M.BAŞAKŞEHİR 4 4 0 0 11 2 12 9 2. SİVASSPOR 4 2 0 2 6 6 6 0 3. GÖZTEPE 4 2 0 2 5 8 6 -3 4. YENİ AMASYA 4 0 0 4 3 9 0 -6 F SERDAR Kesimal yine kalesini şaşırdı. 27 yaşındaki stoper, Osmanlı’ya Manisa’da 2-1 yenildikleri maçta da kendi ağlarını havalandırmıştı. KESiMAL’DEN KALESiNE 2. GOL ‘2016 liderlik yılı oldu’ BAŞAKŞEHİR’in başarılı

Ziraat Türkiye Kupası'nda da M.Başakşehir fırtınası yaşanıyor. A2'den yayınlanan karşılaşmada F Grubu'nda Süper Lig lideri turuncu-lacivertliler, TFF 1. Lig lideri Göztepe'yi İzmir'de 2-0'la geçip Son 16 turuna adını yazdırdı. İstanbul'daki ilk maçı da 6-2 gibi farklı bir skorla kazanan Başakşehir, dengede başlayan mücadelede sarı-kırmızılılar gol ararken, 31'de Dieng'in asistinde Alparslan'ın golüyle öne geçti. Beraberlik golü için bastıran Göz-Göz, ilk yarıda Halil ve Umut'la yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve devre İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya da baskılı başlayan ancak golü bulan Süper Lig lideri oldu. Taraftarının desteğiyle Başakşehir kalesine yüklenen Göztepe, 60'ta gole çok yaklaştı ama direği geçemedi.







UMUT DiREĞE TAKILDI

Umut Nayır'ın altı pasta yerden vuruşunda, top ters kale direğine çarpıp oyun alanına döndü. Ev sahibinin umutlarını bitiren gol 68'de geldi. Cengiz'in sağdan ortasında, ceza sahasında Yavuz boşa çıktı. Uğur'un dizine çarpan top filelerle buluştu. Grupta puanını 12 yapan Başakşehir bitime 2 hafta kala son 16'yı garantiledi.



'2016 LİDERLİK YILI OLDU'

Başakşehir'in başarılı teknik direktörü Abdullah Avcı, Göztepe galibiyeti sonrası iki kulvarda da 2016'yı lider bitirmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Genç teknik adam, "Kupada son 16'ya kalarak hedeflerimizden birini daha gerçekleştirme adına önemli bir adım attık. 2016 yılı bizim açımızdan mükemmel geçti dersek yanıltıcı olmaz" ifadelerini kullandı.