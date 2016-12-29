20.30 | Fenerbahçe - Menemen BLD.
Kanarya, deplasmanda 1-0 yendiği Menemen Belediye ile 20.30'da Kadıköy’de karşılaşacak.
Türkiye Kupası 29 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 29 Aralık 2016, Perşembe 19:42
Süper Lig'i 3-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle kapatan Fenerbahçe, 2016'nın son maçında bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
ŞİFRESİZ ATV'DE
ATV mücadeleyi şifresiz olarak naklen ekranlara getirecek. İlk maçta deplasmanda rakibini tek golle geçen Fenerbahçe, C Grubu'nda 3 maçta topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Menemen Belediyespor ise 3 puanla üçüncü sırada.
SAAT: 20.30
STAT: ÜLKER
FENERBAHÇE: Fabiano, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Ozan Tufan, Caner, Salih, Ramazan, Stoch, Fernandao.
MENEMEN BLD: Amir, Veli, Efe, Mert, Yasin, İbrahim, Ertuğrul, Abdullah, Murat, Erman, Gökhan Ünal.
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