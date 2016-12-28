'Üç kulvarda da hedefimiz var'
Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Aralık 2016, Salı 23:01
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 16.00'da A2'den yayınlanacak maçta Şanlıurfa deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak Osmanlıspor'da yönetici Cenk Karayel, üç kulvarda da büyük hedefleri olduğunu vurguladı. Karayel, "Biz çok daha büyük hedefler peşindeyiz. 2017 yılı Osmanlıspor'un yılı olacak. Üç kulvarda da hedefli bir takımız" diye konuştu.
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