'Üç kulvarda da hedefimiz var'

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 16.00'da A2'den yayınlanacak maçta Şanlıurfa deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak Osmanlıspor'da yönetici Cenk Karayel, üç kulvarda da büyük hedefleri olduğunu vurguladı. Karayel, "Biz çok daha büyük hedefler peşindeyiz. 2017 yılı Osmanlıspor'un yılı olacak. Üç kulvarda da hedefli bir takımız" diye konuştu.