Paşa işi ilk yarıda bitirdi
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Kasımpaşa deplasmanda konuğu olduğu İnegölspor'u 3-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Aralık 2016, Çarşamba 14:29
İnegöl İlçe Stadı'nda oynanan ve Serkan Tokat'ın düdük çaldığı maçta Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada David Pavelka, 37. dakikada Batuhan Altıntaş ve 43. dakikada Turgut Doğan Şahin kaydederken İnegölspor'un tek golü 57. dakikada Emrah Dağ'dan geldi.
Bu sonucun ardından B Grubu'nda ikinci sırada bulunan Kasımpaşa 9 puana ulaşırken son sıradaki İnegölspor 4. haftayı da puansız kapattı.
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