Konyaspor evinde çok farklı
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında konuk ettiği lider durumdaki Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek zirveyi devraldı.
Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Aralık 2016, Çarşamba 15:56
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çaldı.
Maçta Konyaspor'a 3 puanı getiren goller 38'de Ioan Hora, 77'de Halil İbrahim Sönmez ve 79'da Salih Zafer Kurşunlu'dan (kendi kalesine) geldi.
Maçı 3-0'lık rahat skorla galip tamamlayan Atiker Konyaspor bu sonucun ardından puanını 8'e yükselterek 7 puanda kalan Gümüşhanespor'dan liderlik koltuğunu devraldı.
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