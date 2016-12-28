 Konyaspor evinde çok farklı - Türkiye Kupası - 28 Aralık 2016 Çarşamba

Konyaspor evinde çok farklı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında konuk ettiği lider durumdaki Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek zirveyi devraldı.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 28 Aralık 2016, Çarşamba 15:56

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çaldı.

Maçta Konyaspor'a 3 puanı getiren goller 38'de Ioan Hora, 77'de Halil İbrahim Sönmez ve 79'da Salih Zafer Kurşunlu'dan (kendi kalesine) geldi.

Maçı 3-0'lık rahat skorla galip tamamlayan Atiker Konyaspor bu sonucun ardından puanını 8'e yükselterek 7 puanda kalan Gümüşhanespor'dan liderlik koltuğunu devraldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler