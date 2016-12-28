Kayserispor'a deplasmanda çelme

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu maçında Kayserispor deplasmanda konuğu olduğu Darıca Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Darıca İlçe Stadı'nda oynanan ve Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı mücadelede ev sahibi ekip 36. dakikada Selçuk Baştürk'ün golüyle öne geçerken 47. dakikada Cafercan Aksu farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Maça ortak olmak isteyen Kayserispor'da 75. dakikada Anıl Karaer attığı golle farkı bire indirse de karşılaşmada başka gol olmadı ve Darıca Gençlerbirliği sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanla tanışan D Grubu'nun son sırasındaki Darıca G.Birliği 3 puana yükselirken 2. sıradaki Kayserispor 6 puanda kaldı.



