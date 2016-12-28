Erzincan mucizesi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Erzincan fırtınası dinmiyor. 3. Lig 1. Grup takımı kırmızı-siyahlılar, TFF 1. Lig'den Elazığspor'u A Spor'dan yayınlanan maçta 3-2 yenmeyi başardı. Erzincan, maça golle başladı. Başlama vuruşuyla birlikte Zeynel'in pasıyla buluşan Atilla ağları havalandırdı. Elazığ, Safa'nın ters vuruşuyla 28'de eşitliği sağladı. İlk yarının sonucunu Elazığ defansının hatasını affetmeyen Zeynel belirledi: 2-1.



İLK MAÇI DA 4-0 KAZANDILAR

Gakgoş, 47'de karambolde topu önünde bulan Ömer'le tekrar beraberliğe ulaştı. Kupaya renk katan liginde 8'inci Erzincan 81'de Volkan'ın ortasına iyi yükselen Atilla'nın kafa golüyle sürpriz sonuçlarına bir yenisini daha ekleyip, grupta maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



'İLK YARININ FİNALİ'

Erzincan'da Teknik Direktör Serdar Sabuncu, mutlu ve huzurlu çalışmalarının başarılarında büyük etkisi olduğunu belirtti. Sabuncu, "Bu maçın ilk yarının finali olduğunu biliyorduk. Oyunun güzelliklerini sunmaya çalışan düşüncemiz var. Herkes o felsefenin dışına çıkmadan disiplinli şekilde taktik sisteme uyum sağlıyor" dedi.



'İMKANSIZ DEĞİL'

Erzincan'a iki maçta da yenilen Elazığ'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, yine de umutlarını kaybetmediklerini vurguladı. Bektaş, "Basit hatalarla kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Puan veya puanlarla dönseydik iddiamızı güçlendirecektik. Kalan 2 maçı da kazanmak zorundayız; zor ama imkansız değil" ifadelerini kullandı.