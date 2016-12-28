Dört dörtlük Çaykur Rize
Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Aralık 2016, Salı 22:58
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda A2'den canlı yayınlanan maçta Çaykur Rizespor, Sancaktepe'yi 4-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Samet (k.k), Ümit Kurt, Saadane ve Petrucci atarken, Sancaktepe'nin tek sayısı Selim'den geldi.
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