 Dört dörtlük Çaykur Rize - Türkiye Kupası - 28 Aralık 2016 Çarşamba

Dört dörtlük Çaykur Rize

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Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 28 Aralık 2016, Salı 22:58

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda A2'den canlı yayınlanan maçta Çaykur Rizespor, Sancaktepe'yi 4-1 yenerek 4'te 4 yaptı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Samet (k.k), Ümit Kurt, Saadane ve Petrucci atarken, Sancaktepe'nin tek sayısı Selim'den geldi.

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