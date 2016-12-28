Başakşehir turu garantiledi

Başakşehir, Alparslan Erdem ve Uğur Uçar'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir 12 puanla liderliğe yükseldi. Göztepe ise 6 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.







MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Leroy George'un sol kanattan kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Segbefia'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Dieng'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Alparslan Erdem'in şutunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortada Uğur Uçar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.

Medipol Başakşehir, müsabakayı 2-0 galip tamamladı.

F Grubu'nda dörtte dört yapan ve puanını 12'ye çıkaran Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.