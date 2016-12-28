Antep Kırklareli’de çoştu
Ligde kötü günler geçiren Gaziantepspor, 42 dakika 10 kişi oynadığı A Spor’daki maçta 2. Lig’den Kırklareli’yi dörtleyip moral buldu. Ev sahibi ise tur şansını mucizelere bıraktı.
Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 28 Aralık 2016, Salı 22:57
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Gaziantep, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kırklareli'ne gol yağdırdı. Kırmızı-siyahlılar'a zaferi getiren golleri 27'de Alpay, 29'da Kolar, 38'de Orkan ve 83'te Serkan kaydetti. Güneydoğu ekibinde Orkan 48'de gördüğü iki sarı kartla oyun dışı kaldı. İbrahim Üzülmez'in öğrencileri 6 puana ulaşıp iddiasını sürdürürken, Kırklareli ise Son 16 şansını 'yok' denecek kadar azalttı.
'DAHA FARKLI OLABİLİRDİ'
Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 4-0'lık galibiyete rağmen savunma ve hücum oyuncularına sitem etti. Üzülmez, "Çok bireysel hatalardan 10-15 dakikalık sürede rakibimize verdiğimiz 3-4 pozisyon var. Attığımız 4 gol var, çok daha fazla olabilirdi. Özellikle hücuma çıkışlarda dikkatli olabilseydik daha farklı bir skor ortaya çıkardı" serzenişinde bulundu.
ANTEP'TE 15'LİK SERKAN'DAN GOL
Gaziantepspor'un 1 Ocak 2001 doğumlu oyuncusu Serkan Bakan, Ziraat Türkiye Kupası maçında oyuna sonradan girerek Kırklareli ağlarına 4. golü gönderen isim oldu. 15 yaşındaki genç orta saha geçen sezon profesyonel olduğu takımında 2015-16'da sadece bir maçta oynamıştı.
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