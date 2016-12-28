 Akhisar tek yabancıyla - Türkiye Kupası - 28 Aralık 2016 Çarşamba

Akhisar tek yabancıyla

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Türkiye Kupası 28 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 28 Aralık 2016, Salı 23:02

Kupada G Grubu lideri Akhisar bugün 17.00'de A Spor'dan yayınlanacak maçta Ümraniye karşısına tek yabancıyla çıkacak. Devre arası tatiline erken başlayan Rodallega, Lopes, Sissoko, Custodio ve Vaz Te özel izinli olarak kadroda yer almayacak. Yabancılardan sadece Nguemo kadroda yer alırken, Özer Hurmacı ve Caner Osmanpaşa da oynamayacak.

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