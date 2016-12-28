Akhisar tek yabancıyla

Kupada G Grubu lideri Akhisar bugün 17.00'de A Spor'dan yayınlanacak maçta Ümraniye karşısına tek yabancıyla çıkacak. Devre arası tatiline erken başlayan Rodallega, Lopes, Sissoko, Custodio ve Vaz Te özel izinli olarak kadroda yer almayacak. Yabancılardan sadece Nguemo kadroda yer alırken, Özer Hurmacı ve Caner Osmanpaşa da oynamayacak.