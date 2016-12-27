Çaykur Rizespor kupada doludizgin!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4.maçında Çaykur Rizespor, Sancaktepe Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Rizespor'un golleri Samet Akaydın(kk), Ümit Kurt, Marwane Saadane ve Davide Petrucci'den geldi. Sancaktepe'nin tek golünü ise Selim Kayacı kaydetti.



Bu sonucun Ardından Çaykur Rizespor 12 puanla liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sancaktepe Belediyespor ise 3 puanla 3. sırada kaldı.







MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Recep Niyaz'ın soldan ceza sahasına ortasında, Samet Akaydın'ın ters vuruşunda kaleci Mehmet Doğan kontrpiyede kalınca, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

34. dakikada Selim Kayacı'nın ceza sahası içerisinde yerden şutunda Ümit Kurt'a da çarpan top ağlara gitti: 1-1

53. dakikada Recep Niyaz sağ taraftan köşe vuruşunda topu ceza alanına ortaladı. İyi yükselen Ümit Kurt'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

82. dakikada ceza sahasında Ahmet İlhan'ın şutunda defansa çarpan topu takip eden Saadane'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Bu kez Petrucci'nin vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak Saadane'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ikinci vuruşunda top filelere gitti: 3-1

90. dakikada Dhurgham İsmail'in ara pasında ceza sahasına giren Petrucci, bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 4-1 öne geçirdi.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.