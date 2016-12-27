 Antep deplasmanda 4 köşe - Türkiye Kupası - 27 Aralık 2016 Salı

Antep deplasmanda 4 köşe

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. hafta maçında Gaziantepspor deplasmanda konuğu olduğu Kırklarelispor'u 4-0'lık skorla geçti.

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Türkiye Kupası 27 Aralık 2016, Salı

Güncelleme: 27 Aralık 2016, Salı 13:57

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Aleks Taşçıoğlu düdük çaldı.

Maçta kontrollü futboluyla dikkat çeken Gaziantepspor 27. dakikada Alpay Koçaklı'yla 1-0 öne geçti, 29'da Daniel Kolar farkı ikiye çıkardı.

38. dakikada Orkay Çınar durumu 3-0'a getiren golü kaydederken 48. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışına gönderildi.

Mücadelede gol perdesini 83. dakikada Serkan Bakan kapattı: 4-0.

Bu sonucun ardından Gaziantepspor 6 puana yükselirken Kırklarelispor yine puanla tanışamadı.

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