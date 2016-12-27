 24 Erzincanspor zirveye kondu - Türkiye Kupası - 27 Aralık 2016 Salı

24 Erzincanspor zirveye kondu

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde 24 Erzincanspor sahasında Elazığspor'u konuk etti.

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Türkiye Kupası 27 Aralık 2016, Salı

Güncelleme: 27 Aralık 2016, Salı 11:55

Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan karşılşaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 2. ve 82. dakikalarda Aybars arhan ve 38. dakikada Zeynel Alkan kaydederken konuk ekip Elazığspor'un golleri 28. dakikada Safa Yıldırım (kendi kalesine) 48. dakikada Ömer Yıldız'dan geldi.

Bu sonucun ardından 24 Erzincanspor 7 puana ulaşarak E Grubu'nda liderlik koltuğuna otururken son sıradaki Elazığspor 1 puanda kaldı.

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