24 Erzincanspor zirveye kondu

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta mücadelesinde 24 Erzincanspor sahasında Elazığspor'u konuk etti.

Erzincan 13 Şubat Stadı'nda oynanan karşılşaşmada ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 2. ve 82. dakikalarda Aybars arhan ve 38. dakikada Zeynel Alkan kaydederken konuk ekip Elazığspor'un golleri 28. dakikada Safa Yıldırım (kendi kalesine) 48. dakikada Ömer Yıldız'dan geldi.

Bu sonucun ardından 24 Erzincanspor 7 puana ulaşarak E Grubu'nda liderlik koltuğuna otururken son sıradaki Elazığspor 1 puanda kaldı.



