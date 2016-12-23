Timsah'ı da avladı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçta 2. Lig Kırmızı Grup'tan Aydınspor, Bursaspor'u da eli boş gönderdi. Evinde daha önce kupada Antalyaspor'u 3. eleme turunda yenerek saf dışı bırakan ve grupta Akhisar'a kaybetmeyen siyahbeyazlılar, Timsah'a da acımadı. Amed'de oynayan ağabeyi Şehmus Özer'i trafik kazasında kaybeden Nezir'in forma giymediği karşılaşmada, Efeler 17'de kornerde kafayı vuran Reşo'yla öne geçti. Reşo, golden sonra atletindeki 'Şehmus Özer' yazısını gösterip, talihsiz futbolcu arkadaşını andı.



Bursa'da 38'de sarı kart gören John, 6 dakika sonra Berat'a yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yeşil-beyazlılar için talihsizlikler bununla da bitmedi; sakatlanan İsmail'in yerine giren Merter de 57'de sakatlanıp çıkmak zorunda kaldı. 3 oyuncu değiştiren Bursa maçı 9 kişiyle tamamlarken, birçok fırsatı harcayan Aydın tarihi farkı da kaçırdı. Bu skorla Ege ekibi 4 puana ulaşırken, Bursa da aynı puanda kaldı. İki takım 29 Aralık'ta Bursa'da karşı karşıya gelecek.







Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Koray Gençerler, Erdem Bayık, Bahtiyar Birinci

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Ömer Karancı, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Erdi Bakırcı, Reşo Akın (Dk. 21 Şamil Ünal), Gürcan Gözüm, Vedat Budak (Dk. 89 Ramazan Karaca), Oğuzhan Kayar, Berat Ali Genç, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 86 Emre Çelik)

Bursaspor: Mert Günok, Mert Örnek, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk (Dk. 27 Merter Yüce), Aziz Eraltay, Bilal Kısa, Faty, John, Sinan Bakış (Dk. 46 Del Valle) , Sercan Yıldırım, Necid (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Gol: Dk. 17 Reşo Akın (Aydınspor 1923)

Kırmızı kart: Dk. 44 John (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Mert Günok, Dk. 90+1 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 88 Berat Ali Genç, Dk. 90+1 Evren Özyiğit (Aydınspor 1923)