 Kupaya da sarıldı - Türkiye Kupası - 23 Aralık 2016 Cuma

Kupaya da sarıldı

Gençlerbirliği galibiyetiyle ligde zirveye iyice yaklaşan sarı-lacivertliler, kupada da ilk 3 puanını aldı. Menemen Belediye’ye konuk olan Kanarya, Fernandao’nun penaltı golüyle renktaşını yıktı

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Türkiye Kupası 23 Aralık 2016, Cuma

Güncelleme: 23 Aralık 2016, Perşembe 19:36

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini tek golle yıktı. İlk iki maçında yalnızca bir puan toplayan sarı-lacivertliler, Fernadao'nun penaltıdan bulduğu golle galibiyete ulaştı. Teknik direktör Dick Advocaat, ligde şans vermediği isimleri sahaya sürerken, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibinden geldi. 10. dakikada Abdullah büyük fırsatı kaçırdı. Salih'in düşürülmesiyle kazanılan penaltının başına geçen Fernandao ise 22. dakikada takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİ
Güçlü rakibi karşısında açık bir oyun sergileyen Menemen, 34'te Efe, 39'da ise Mert ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Fabiano'yu geçemedi. İlk yarıyı 1-0 öne kapatan Kanarya, ikinci 45'te ise pozisyona girmekte zorlandı. Fenerbahçe'nin renktaşı karşısında en net fırsatı 64'te Aatif'ın ceza sahası çizgisinden şutuydu. İki takım da daha sonra pozisyonlara girmekte zorlanırken, Fenerbahçe kupadaki ilk 3 puanını aldı. Bu arada Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle Amed-G.Birliği karşılaşması ertelenirken, Fenerbahçe maç fazlasıyla grupta ikinci sırayı aldı.

12. ADAM YİNE İŞBAŞINDA
Fenerbahçe taraftarları soğuk havaya rağmen İzmir'de takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki yerlerini alan sarı-lacivertliler, başlangıç düdüğünden itibaren de takımlarına büyük destek verdi. Tribünler karşılaşma öncesi de son dönemde yaşanan terör saldırılarını protesto ederken uzun süre, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratını yaptı.

KAPTAN İSMAİL KÖYBAŞI
Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen İsmail Köybaşı, dün 11'de şans bulurken, sahaya kaptan olarak çıktı. Ligde Hasan Ali'den formayı alamayan İsmail, Menemen karşısında sol bekteki yerini aldı. 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, takımının en iyileri arasında yer aldı.

ESKİ DOSTLAR BULUŞTU
Karşılaşmanın 76. dakikasında Menemen Belediye'de sahaya giren isim Gökhan Ünal'dı. 2009-11 sezonları arasında Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, eski takımına karşı son dakikalarda gol aradı ancak F.Bahçe savunmasına karşı etkisiz kaldı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Sönmez

Menemen Belediyespor: Amir Güren, Murat Erdemir (Dk. 84 Tayfur Emre Yılmaz), Veli Çetin, Efe Karaoğlu, Yasin Güreler, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Gökhan Ünal), İbrahim Dağaşan, Ertuğrul Arslan, Erman Kılıç (Dk. 66 Ahmet Arı), Abdullah Topkara

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş Polat, Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı, Stoch, Ozan Tufan, Abdurrahman Canlı (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Chahechouhe, Salih Uçan, Fernandao

Gol: Dk. 22 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Stoch, Dk. 54 Savaş Polat, Dk. 84 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 69 Veli Çetin (Menemen Belediyespor)

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Komik olma cor&#231; Komik olma corç

Onu yapamayan bjk ve gs gibi takımlar da var maalesef.

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 00:13
ibo2005 ibo2005

ayıp 3.lig ekibini penaltıyla yeniyor.

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evet1
hayır2
cevapla 22.12.2016 23:36
Penaltıtaş Penaltıtaş

en azından penaltı hakiki , senin tuttuğun takım gibi sahte penaltılarla maç kazanmıyoruz

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evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 01:18
metinn metinn

fernandao ve ozan masallah tosun gibi olmuslar yata yata hic antreman yapmiyor musnuz arkadas bu ne hall

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 22.12.2016 23:11
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