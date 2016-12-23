Kupaya da sarıldı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3. maçında Menemen Belediyespor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini tek golle yıktı. İlk iki maçında yalnızca bir puan toplayan sarı-lacivertliler, Fernadao'nun penaltıdan bulduğu golle galibiyete ulaştı. Teknik direktör Dick Advocaat, ligde şans vermediği isimleri sahaya sürerken, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibinden geldi. 10. dakikada Abdullah büyük fırsatı kaçırdı. Salih'in düşürülmesiyle kazanılan penaltının başına geçen Fernandao ise 22. dakikada takımını öne geçiren golü attı: 0-1.



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MAÇ FAZLASIYLA İKİNCİ

Güçlü rakibi karşısında açık bir oyun sergileyen Menemen, 34'te Efe, 39'da ise Mert ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Fabiano'yu geçemedi. İlk yarıyı 1-0 öne kapatan Kanarya, ikinci 45'te ise pozisyona girmekte zorlandı. Fenerbahçe'nin renktaşı karşısında en net fırsatı 64'te Aatif'ın ceza sahası çizgisinden şutuydu. İki takım da daha sonra pozisyonlara girmekte zorlanırken, Fenerbahçe kupadaki ilk 3 puanını aldı. Bu arada Şehmus Özer'in vefatı nedeniyle Amed-G.Birliği karşılaşması ertelenirken, Fenerbahçe maç fazlasıyla grupta ikinci sırayı aldı.



12. ADAM YİNE İŞBAŞINDA

Fenerbahçe taraftarları soğuk havaya rağmen İzmir'de takımlarını yalnız bırakmadı. İzmir Atatürk Stadı'ndaki yerlerini alan sarı-lacivertliler, başlangıç düdüğünden itibaren de takımlarına büyük destek verdi. Tribünler karşılaşma öncesi de son dönemde yaşanan terör saldırılarını protesto ederken uzun süre, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratını yaptı.



KAPTAN İSMAİL KÖYBAŞI

Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen İsmail Köybaşı, dün 11'de şans bulurken, sahaya kaptan olarak çıktı. Ligde Hasan Ali'den formayı alamayan İsmail, Menemen karşısında sol bekteki yerini aldı. 90 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu, takımının en iyileri arasında yer aldı.



ESKİ DOSTLAR BULUŞTU

Karşılaşmanın 76. dakikasında Menemen Belediye'de sahaya giren isim Gökhan Ünal'dı. 2009-11 sezonları arasında Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, eski takımına karşı son dakikalarda gol aradı ancak F.Bahçe savunmasına karşı etkisiz kaldı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Mustafa Sönmez

Menemen Belediyespor: Amir Güren, Murat Erdemir (Dk. 84 Tayfur Emre Yılmaz), Veli Çetin, Efe Karaoğlu, Yasin Güreler, Mustafa Şen, Mert Hakan Yandaş (Dk. 76 Gökhan Ünal), İbrahim Dağaşan, Ertuğrul Arslan, Erman Kılıç (Dk. 66 Ahmet Arı), Abdullah Topkara

Fenerbahçe: Fabiano, Savaş Polat, Skrtel, Neustadter, İsmail Köybaşı, Stoch, Ozan Tufan, Abdurrahman Canlı (Dk. 90 Yiğithan Güveli), Chahechouhe, Salih Uçan, Fernandao

Gol: Dk. 22 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 49 Stoch, Dk. 54 Savaş Polat, Dk. 84 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 69 Veli Çetin (Menemen Belediyespor)