Koca Yusuf

?Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3'üncü hafta maçında 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup etti. İlk iki maçta sadece bir puan alabilen Fırtına A2'den canlı yayınlanan maçı kazanarak puanını 4'e yükseltti. Teknik direktör Ersun Yanal, kupadaki Konya maçında 11'de sahaya sürdüğü Yusuf Yazıcı ile Konya ve Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Abdülkadir'e Kızılcabölük karşısında 11'de şans tanıdı. 17 yaşındaki 'Yerli Messi' lakaplı Abdülkadir, ilk kez A takım ile ilk 11'de çıktı. Genç futbolcular maça damga vuran isimler oldu. Özellikle 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle geceye damga vuran isim oldu. Genç oyuncu maç sonrası, "Bulduğum şansı iyi kullandım. Bana forma veren hocama teşekkür ederim. Sürekli oynamak istiyorum. Bu takımda forma giymek harika bir duygu" diye konuştu.



TRABZONSPOR İLE OYNADIK

Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, tecrübe kazandıklarını söyledi. Şermet, "Skor kötü ama en azından Trabzonspor ile oynadık. Bizi iyi ağırladılar. Gerçekçi bakacak olursak arada kalite farkı var. Ligde kötü olabilir ama sonuçta karşımızdaki Trabzonspor" dedi.



FIRTINA'DAN GOL PATLAMASI

BU sezon Süper Toto Süper Lig'de en az gol atan takımlardan olan Trabzonspor, dün istatistikleri alt üst etti. 15 maçta 12 gol atan bordo-mavili takım dün Kızılcabölükspor filelerini 5 kez sarsarak uzun süre sonra bu kadar farklı skorla galip geldi ve H Grubu'nda 4 puana ulaştı.



TRİBÜNDE SADECE 2 KİŞİ

Trabzonsporlu taraftarlar, Kızılcabölükspor maçına ilgi göstermedi. Sadece maraton tribünü ve kale arkasında bir grup takımlarını destekledi, diğer yerler boş kaldı. Kızılcabölüksporlu iki taraftarın da takımlarına destek vermesi ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.







Bordo-mavililer bu galibiyetin ardından grupta puanını 4'e çıkardı. Kızılcabölükspor ise puansız son sırada yer aldı.