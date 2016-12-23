Koca Yusuf
Fırtına’nın 19 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, biri penaltıdan 2 gol atıp 3 asist yaparak takımına Türkiye Kupası’nda ilk galibiyeti getirdi. Diğer golleri Mustafa Yumlu, Güray ve Abdülkadir attı
Türkiye Kupası 23 Aralık 2016, Cuma
Güncelleme: 23 Aralık 2016, Perşembe 17:53
?Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3'üncü hafta maçında 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kızılcabölükspor'u 5-0 mağlup etti. İlk iki maçta sadece bir puan alabilen Fırtına A2'den canlı yayınlanan maçı kazanarak puanını 4'e yükseltti. Teknik direktör Ersun Yanal, kupadaki Konya maçında 11'de sahaya sürdüğü Yusuf Yazıcı ile Konya ve Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Abdülkadir'e Kızılcabölük karşısında 11'de şans tanıdı. 17 yaşındaki 'Yerli Messi' lakaplı Abdülkadir, ilk kez A takım ile ilk 11'de çıktı. Genç futbolcular maça damga vuran isimler oldu. Özellikle 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı, attığı 2 gol ve yaptığı 3 asistle geceye damga vuran isim oldu. Genç oyuncu maç sonrası, "Bulduğum şansı iyi kullandım. Bana forma veren hocama teşekkür ederim. Sürekli oynamak istiyorum. Bu takımda forma giymek harika bir duygu" diye konuştu.
TRABZONSPOR İLE OYNADIK
Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Hasan Şermet, tecrübe kazandıklarını söyledi. Şermet, "Skor kötü ama en azından Trabzonspor ile oynadık. Bizi iyi ağırladılar. Gerçekçi bakacak olursak arada kalite farkı var. Ligde kötü olabilir ama sonuçta karşımızdaki Trabzonspor" dedi.
FIRTINA'DAN GOL PATLAMASI
BU sezon Süper Toto Süper Lig'de en az gol atan takımlardan olan Trabzonspor, dün istatistikleri alt üst etti. 15 maçta 12 gol atan bordo-mavili takım dün Kızılcabölükspor filelerini 5 kez sarsarak uzun süre sonra bu kadar farklı skorla galip geldi ve H Grubu'nda 4 puana ulaştı.
TRİBÜNDE SADECE 2 KİŞİ
Trabzonsporlu taraftarlar, Kızılcabölükspor maçına ilgi göstermedi. Sadece maraton tribünü ve kale arkasında bir grup takımlarını destekledi, diğer yerler boş kaldı. Kızılcabölüksporlu iki taraftarın da takımlarına destek vermesi ilginç bir görüntü ortaya çıkardı.
Bordo-mavililer bu galibiyetin ardından grupta puanını 4'e çıkardı. Kızılcabölükspor ise puansız son sırada yer aldı.
FB macinda cezali Bero'nun yerine Yusuf Yazici oynamali. Onun yaninda fizik gücü yüksek olan bir orta saha oyuncusu sart olacak yalniz.cevapla 23.12.2016 01:38
MAÇI İZLEDİM YUSUF YAZICI 3 YIL SONRA TÜRKİYENİN EN İYİ TÜRK YETENEĞİ OLUR HELALİ VARcevapla 23.12.2016 01:22
TRABZONSPORDA BU KADAR ISE YARAMZ VARKEN YAZIK DEGILMI BUGUN OYNAYAN 2 GENCE BU COCUKLAR DIGERLERI KADAR O FORMAYI HAKEDIYOR HATTA FAZLASINIcevapla 22.12.2016 22:49
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