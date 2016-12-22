Üzülmez’le ilk zafer: 2-0
Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 22 Aralık 2016, Çarşamba 23:58
A Spor'dan yayınlanan A Grubu mücadelesinde Gaziantepspor, 2. Lig ekibi Kırklareli'ni 10 kişi kaldığı maçta Kolar ve İlhan'ın penaltıdan golleriyle 2-0 yendi. Antep'in yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez de ilk galibiyetini aldı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
CANLI | Aydınspor 1923 - Burs...
-
Amed Sportif - Gençlerbirliği maçı...
-
Kupaya tutundu
-
''Bizim için çok kötü bir maç...