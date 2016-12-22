 Üzülmez’le ilk zafer: 2-0 - Türkiye Kupası - 22 Aralık 2016 Perşembe

Üzülmez’le ilk zafer: 2-0

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Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 22 Aralık 2016, Çarşamba 23:58

A Spor'dan yayınlanan A Grubu mücadelesinde Gaziantepspor, 2. Lig ekibi Kırklareli'ni 10 kişi kaldığı maçta Kolar ve İlhan'ın penaltıdan golleriyle 2-0 yendi. Antep'in yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez de ilk galibiyetini aldı.

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