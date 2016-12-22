Osmanlı'ya Urfa tokadı

Osmanlıspor, grup liderliği için kapıştığı Şanlıurfaspor’a evinde teslim oldu: 1-2

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki haftayı kayıpsız geçen Osmanlıspor ile Şanlıurfaspor, A Grubu'ndaki liderlik mücadelesi için karşı karşıya geldi. Başkentteki mücadelede Diabete'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Osmanlıspor, Fortes ve Artun Akçakın'ın vuruşlarına engel olamayınca evinde ilk yenilgisini aldı: 1-2.