 Osmanlı'ya Urfa tokadı - Türkiye Kupası - 22 Aralık 2016 Perşembe

Osmanlı'ya Urfa tokadı

Osmanlıspor, grup liderliği için kapıştığı Şanlıurfaspor’a evinde teslim oldu: 1-2

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Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 22 Aralık 2016, Perşembe 00:01

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki haftayı kayıpsız geçen Osmanlıspor ile Şanlıurfaspor, A Grubu'ndaki liderlik mücadelesi için karşı karşıya geldi. Başkentteki mücadelede Diabete'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Osmanlıspor, Fortes ve Artun Akçakın'ın vuruşlarına engel olamayınca evinde ilk yenilgisini aldı: 1-2.

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