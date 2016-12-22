Osmanlı'ya Urfa tokadı
Osmanlıspor, grup liderliği için kapıştığı Şanlıurfaspor’a evinde teslim oldu: 1-2
Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 22 Aralık 2016, Perşembe 00:01
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk iki haftayı kayıpsız geçen Osmanlıspor ile Şanlıurfaspor, A Grubu'ndaki liderlik mücadelesi için karşı karşıya geldi. Başkentteki mücadelede Diabete'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapayan Osmanlıspor, Fortes ve Artun Akçakın'ın vuruşlarına engel olamayınca evinde ilk yenilgisini aldı: 1-2.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Kayserispor - Darıca Gençlerb...
-
Bursaspor'u tek golle devirdi...
-
Amed Sportif - Gençlerbirliği maçı...
-
Kupaya tutundu