 Kızılca Fırtına! - Türkiye Kupası - 22 Aralık 2016 Perşembe

Kızılca Fırtına!

Trabzonspor, 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı'nın 2 gol 3 asistle yıldızlaştığı maçta Kızılcabölükspor'u 5-0 yendi.

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Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 22 Aralık 2016, Perşembe 17:53

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 3. maçında Avni Aker Stadı'nda Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'u ağırladı.

Saat 18.30'da başlayan ve hakem Osman Karataş'ın yönettiği maçta bordo-mavililer sahadan 5-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'da 1997 doğumlu Yusuf Yazıcı 2 gol 3 asistle yıldızlaşırken, bordo-mavililerin diğer gollerini Mustafa Yumlu, Güral Vural ve Abdülkadir Ömür kaydetti.



Bordo-mavililer bu galibiyetin ardından grupta puanını 4'e çıkardı. Kızılcabölükspor ise puansız son sırada yer aldı.

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