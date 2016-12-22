Kayseri son nefeste

Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayan ve hakem Abdullah Yılmaz'ın yönettiği karşılaşmada ilk gol 24. dakikada geldi. Kayserispor'un genç golcüsü Furkan Yaman'ın attığı sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.





Darıca Gençlerbirliği 66. dakikada Sinan Turan'ın golüyle maça beraberliği getirdi. Maç boyunca rakibine direnen Darıca Gençlerbirliği 85. dakikada defansta hata yaptı ve Kayserispor bu dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mijailovic penaltıyı gole çevirdi. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Murat Duruer'in golüyle Kayserispor fişi çekti ve sarı-kırmızılılar Darıca Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 6'ya çıkarttı. D.G.Birliği ise grupta puanla tanışamadı.



