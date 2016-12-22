Ç.Rize tam yol
A2’den yayınlanan maçta Çaykur Rize, 3. Lig’den rakibi Sancaktepe Bld.’yi Nijeryalı orta sahası Atiemwen’in golüyle devirdi. 3’te 3 yapıp 9 puanla tur için avantaj yakaladı.
Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 22 Aralık 2016, Çarşamba 23:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda A2'den yayınlanan maçta Ç.Rize, Sancaktepe deplasmanında 3'te 3 yaptı. İlk yarısı golsüz biten maçta yeşil- mavililer, 72'deki karambolde Petrucci'nin vuruşunda kaleciden dönen topu kafayla tamamlayan 20 yaşındaki Atiemwen'in golüyle zafere ulaştı. Karadeniz ekibi grupta 9 puanla liderliğini perçinleyip Son 16 için büyük avantaj yakaladı.
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