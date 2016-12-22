Bursaspor'u tek golle devirdiler

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Bursaspor'u 1-0 mağlup eden Aydınspor 1923, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu üçüncü hafta maçında Aydınspor 1923, maçı 9 kişi tamamlayan Bursaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

Adnan Menderes Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 17. dakikada Reşo Akın'la bulduğu golle 1-0 öne geçti. 38. dakikadan sarı kartı bulunan Joshua John 44'te ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Bursaspor sahada 10 kişi kaldı.

9 KİŞİ DEVAM ETTİLER

57. dakikada sakatlanan Bursasporlu oyuncu Merter Yüce ise oyuna devam edemedi ve yeşil-beyazlı ekip 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandığı için mücadeleye 9 kişi sürdürdü.

AYDINSPOR'UN İLK GALİBİYETİ

Maçın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Aydınspor 1923, Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Bursaspor'u tek golle devirerek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.







Stat: Adnan Menderes

Hakemler: Koray Gençerler, Erdem Bayık, Bahtiyar Birinci

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Ömer Karancı, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Erdi Bakırcı, Reşo Akın (Dk. 21 Şamil Ünal), Gürcan Gözüm, Vedat Budak (Dk. 89 Ramazan Karaca), Oğuzhan Kayar, Berat Ali Genç, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 86 Emre Çelik)

Bursaspor: Mert Günok, Mert Örnek, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk (Dk. 27 Merter Yüce), Aziz Eraltay, Bilal Kısa, Faty, John, Sinan Bakış (Dk. 46 Del Valle) , Sercan Yıldırım, Necid (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)

Gol: Dk. 17 Reşo Akın (Aydınspor 1923)

Kırmızı kart: Dk. 44 John (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Mert Günok, Dk. 90+1 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 88 Berat Ali Genç, Dk. 90+1 Evren Özyiğit (Aydınspor 1923)