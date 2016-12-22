 Amed Sportif - Gençlerbirliği maçı erteledi - Türkiye Kupası - 22 Aralık 2016 Perşembe

Amed Sportif - Gençlerbirliği maçı erteledi

Amed Sportif'in kaptanı Şehmus Özer'in hayatını trafik kazasında kaybetmesinin ardından TFF'den Gençlerbirliği maçı açıklaması geldi.

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Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 22 Aralık 2016, Perşembe 11:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolcusu Şehmus Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler'in yarın Gençlerbirliği ile oynaması gereken Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçını erteledi.

TFF, Diyarbakır Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın tarihini daha sonra açıklayacak.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'in takım kaptanı Şehmus Özer (36), Elazığ'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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