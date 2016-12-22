Akhisar siftah yaptı
Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe
Güncelleme: 22 Aralık 2016, Çarşamba 23:56
A SPOR'dan yayınlanan maçta G Grubu'nda Akhisar, Ümraniye'yi deplasmanda 2-1 yenerek ilk galibiyetini kazandı. Akigolar'a galibiyeti; 18'de Muğdat ve 69'da kupadaki 8. golüne imza atıp krallık yarışında zirveyi bırakmayan Vaz Te getirdi. Ümraniye'nin golünü atan Bulut, 60'ta kırmızı kart gördü. Ege ekibi puanını 5'e yükseltip iddiasını sürdürdü.
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