 Akhisar siftah yaptı - Türkiye Kupası - 22 Aralık 2016 Perşembe

Akhisar siftah yaptı

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Türkiye Kupası 22 Aralık 2016, Perşembe

Güncelleme: 22 Aralık 2016, Çarşamba 23:56

A SPOR'dan yayınlanan maçta G Grubu'nda Akhisar, Ümraniye'yi deplasmanda 2-1 yenerek ilk galibiyetini kazandı. Akigolar'a galibiyeti; 18'de Muğdat ve 69'da kupadaki 8. golüne imza atıp krallık yarışında zirveyi bırakmayan Vaz Te getirdi. Ümraniye'nin golünü atan Bulut, 60'ta kırmızı kart gördü. Ege ekibi puanını 5'e yükseltip iddiasını sürdürdü.

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