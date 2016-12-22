90+1'de yıkıldı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan maçta A.Konya, Gümüşhane'ye uzatmalarda puan kaptırdı: 1-1. Zorlu kış şartlarında oynanan maçın ilk yarısında kırmızı-beyazlılar, Cem Sultan ve Mehmet Menderes'le net fırsatları harcadı. İlk yarısı golsüz biten mücadelede 2. yarıda da gole yakın taraf yine Gümüşhane'ydi.



CANSIN SEKTİRDİ TANER ATTI

Ali, 56'da Kaya'yı da geçti ama topu üstten dışarı attı. Konya'nın 72'de uzun kullandığı taçta önce Jonnson sonra Gümüşhane'den M.Cansın kafayla topu aşırdı. Taner'in önüne düşen topta, talihsiz futbolcu ters vuruşla kalesine attı. 90+1'de Skubic, Hüseyin'i düşürdü. M.Menderes ağları bulmakta zorlanmadı; takımını liderlik koltuğunda tuttu.



'İSTEDİĞİMİZİ ALDIK'

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, deplasmanda beraberliğe rağmen istediklerini aldıklarını ifade etti. Kocaman, "Çok fazla pozisyon buldular. Biz bir şans golü de olsa öne geçtik. Daha sora penaltı golü, galibiyetimizi elimizden aldı ama diğer taraftan istediğimizi almamıza engel olmadı" diye konuştu.