3. haftada son tango

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 4 maçla sona erecek. C Grubu'nda 20.30'da Menemen Bld.-Fenerbahçe, D Grubu'nda 16.30'da Kayserispor-Darıca G.Birliği, G Grubu'nda 14.00'te Aydınspor -Bursaspor ve H Grubu'nda 18.30'da Trabzonspor-Kızılcabölük maçları oynanacak. A2; Menemen Bld.-Fenerbahçe, Trabzonspor-Kızılcabölük, A Spor; Kayserispor-Darıca G.Birliği ve Aydınspor-Bursaspor karşılaşmalarını canlı yayınlayacak. Kupa haftasında tüm maçların canlı yayınlanacağı ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.



HEYECAN A2'DE

Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



C Grubu

Amed-Gençlerbirliği ERTELENDİ

Bugün 20.30 Menemen-Fenerbahçe Arda Kardeşler A2



D Grubu

Bugün 16.30 Kayseri-Darıca Abdullah Yılmaz A Spor



G Grubu

Bugün 14.00 Aydın-Bursa Koray Gençerler A Spor



H Grubu

Bugün 18.30 Trabzonspor-K.Bölük Özgüç Türkalp A2