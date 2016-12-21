Şov sürüyor

Zİraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı bugün oynanacak birbirinden zevkli 6 maçla devam ediyor. A Grubu'nda 16.30'da G.Antep-Kırklareli, 18.30'da Osmanlı-Ş.Urfa, B Grubu'nda 14.30'da Sancaktepe-Ç.Rize, E Grubu'nda 20.30'da Galatasaray-Tuzla, G Grubu'nda 14.00'te Ümraniye-Akhisar ve H Grubu'nda 12.00'de Gümüşhane-A.Konya maçları oynanacak. ATV; Galatasaray-Tuzla, A Spor; Gümüşhane-A.Konya, Ümraniye-Akhisar, Gaziantep-Kırklareli, A 2; SancaktepeÇaykur Rize, Osmanlı-Ş.Urfa karşılaşmalarını yayınlayacak. Kupa haftasında tüm maçların canlı yayınlanacağı ATV, A Spor ve A2 kanallarında, gün boyu canlı bağlantılar, röportajlar ve uzman konukların yorumlarıyla dev şölenin nabzı tutulacak.



Türkiye Kupası maçları için yeni kanal... Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi yayıncısı olan Turkuvaz Medya Grubu, bu sezon yayınlayacağı maçlar için yeni bir uygulamaya geçti. Türkiye Kupası'nda grup aşamasında oynanacak maçların bazıları yeni açılan A2 kanalından yayınlanacak. Heyecan A2 kanalında da yaşanacak.



A Grubu

Bugün 16.30 Gaziantep-Kırklareli Murat Özcan A Spor

Bugün 18.30 Osmanlı-Şanlıurfa Süleyman Abay A2



B Grubu

Bugün 14.30 Sancaktepe-Ç.Rize Hakan Ceylan A2



C Grubu

Yarın 12.00 Amed-Gençlerbirliği Kutluhan Bilgiç A Spor

Yarın 20.30 Menemen-Fenerbahçe Arda Kardeşler ATV



D Grubu

Yarın 16.30 Kayseri-Darıca Abdullah Yılmaz A Spor



E Grubu

Bugün 20.30 Galatasaray-Tuzla Volkan Bayarslan ATV



G Grubu

Bugün 14.00 Ümraniye-Akhisar Serkan Tokat A Spor

Yarın 14.00 Aydın-Bursa Koray Gençerler A Spor



H Grubu

Bugün 12.00 Gümüşhane-A.Konya Abdulkadir Bitigen A Spor

Yarın 18.30 Trabzonspor-K.Bölük Özgüç Türkalp A2