Paşa’nın Batugol’ü var!

Ziraat Türkiye Kupası'nda B Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan müthiş maçta Kasımpaşa, 2. Lig Kırmızı Grup'tan İnegölspor'u 3-2 yenmeyi başardı. İnegöl, Emre'nin golleriyle Paşa karşısında iki kez öne geçti. Ancak lacivert-beyazlıların golcüsü, günün başarılı ismi Batuhan Altıntaş biri penaltıdan 3 golüyle Emre'den rol çalarken, iki asist yapan Ferhat da yıldızlaştı. 6 puana yükselen Kasımpaşa iddiasını sürdürdü.



İNEGÖL'DE DE ZAFER PLANI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, haftaya yine karşılaşacakları İnegöl'ü yenmeleri halinde tur için büyük avantaj sağlayacaklarını öne sürdü. Özdeş, "Haftaya rakibimizle deplasmanda oynayacağız. Kazanırsak gruptan çıkma adına avantaj sağlayacağız. İki kez geri düştük ama hemen karşılık verdik. Umarım gruptan çıkarız" dedi.