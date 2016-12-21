 Konyaspor uzatmada yıkıldı - Türkiye Kupası - 21 Aralık 2016 Çarşamba

Konyaspor uzatmada yıkıldı

Ziraat Türkiya Kupası H Grubu maçında Atiker Konyaspor deplasmanda konuğu olduğu Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kaldı.

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Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 21 Aralık 2016, Çarşamba 13:59

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetti.

Yoğun karla kaplı sahada oynanan maçın 72. dakikasında sağ kanattan gelen topa Gümüşhanespor'dan Taner Koç ters vuruş yapınca topu kendi ağlarına yolladı: 1-0.

Beraberlik için bastıran ev sahibi ekip 90+3. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Mehmet Menderes Özkuzu atışı gole çevirince mücadeleye 1-1'lik eşitlik geldi.

Maçın geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor deplasmanda Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından H Grubu'nda zirvede bulunan Gümüşhanespor 7, ikinci sıradaki Atiker Konyaspor ise 5 puana yükseldi.

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