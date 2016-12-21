G.Saray maçında hakem sakatlandı

Türk Telekom Arena'daki maçta Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. maçında, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile karşılaştı.



Maçtaki ilk değişiklik ne G.Saray ne de Tuzlaspor cephesinden değildi. İlk değişiklik yaşanan talihsiz sakatlık sonrası hakem kadrosunda yaşandı. Yardımcı hakem Arkın Akyol, depara kalktığı sırada arka adelesinden sakatlanınca kendini yere bıraktı. Arka adelesini tutarak yerde kalan yan hakem oyuna devam edemedi. Sedyeyle sahadan çıkan Akyol'un yerine 4. hakem Serkan Aygün bayrağı devraldı. Karşılaşma 6 dakikalık duraklamanın ardından devam etti.



