Gaziantepspor 10 kişi kazanmayı bildi

Yoğun kar yağışı altında oynan mücadeleyi Gaziantepspor, 28. dakikada Daniel Kolar ve 71. dakikada penaltıdan İlhan Parlak'ın attığı gollerle 2-0 kazanmayı bildi. Ayrıca ev sahibi ekipte 46. dakikada oyuna giren Alpay Koçaklı 54. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 36 dakika 10 kişi oynayan Gaziantepspor skoru korumayı bildi ve mücadeleden galip ayrıldı.



Bu sonuçla kırmızı-siyahlılar gruptaki ilk puanını alarak 3. sıraya yerleşti. Kırklarelispor ise puansız olarak son sırada kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Gaziantepspor'un ilk golü geldi. Soldan gelişen atakta Orkan Çınar'ın pasıyla topla buluşan Kolar, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

71. dakikada Gaziantepspor maçın skorunu belirledi. Doğanay Kılıç, ceza sahasında rakip oyuncu Ahmet Devret ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Murat Özcan penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve Gaziantepspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle maça saatler kala temizlik çalışması yapıldı. Maç sırasında da zaman zaman saha temizlenerek mücadeleye devam edildi.