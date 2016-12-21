Erzincan mucizesi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda A SPOR'dan yayınlanan maçta 3. Lig 1. Grup'tan 24 Erzincan, 1. Lig takımı Elazığ'ı deplasmanda 4-0 yenerek önemli bir sürprize imza attı. G.Saray'dan da beraberlik alarak flaş bir sonuca imza atan kırmızı-siyahlılar grupta 4 puana yükseldi.