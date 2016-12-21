Çaykur Rizespor doludizgin

Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üçüncü maçında Sancaktepe'yi 1-0 yendi ve 3'te 3 yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. 15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip 72. dakikada Iyayi atiemwen ile bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptakı üçüncü galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 9'a yükselterek haftayı lider kapattı. Sancaktepe ise 3 puanla 3. sırada yer aldı.