 Çaykur Rizespor doludizgin - Türkiye Kupası - 21 Aralık 2016 Çarşamba

Çaykur Rizespor doludizgin

Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası'ndaki üçüncü maçında Sancaktepe'yi 1-0 yendi ve 3'te 3 yaptı.

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Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 21 Aralık 2016, Çarşamba 14:53

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Sancaktepe Belediyespor ile karşılaştı. 15 Temmuz Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip 72. dakikada Iyayi atiemwen ile bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve gruptakı üçüncü galibiyetini aldı.

Bu sonuçla Karadeniz ekibi puanını 9'a yükselterek haftayı lider kapattı. Sancaktepe ise 3 puanla 3. sırada yer aldı.

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