Başakşehir tam gaz
Sezonun flaş ekibi Medipol Başakşehir, kupada da fırtına gibi esiyor. İstanbul ekibi Göztepe’yi Cikaleshi (2), Napoleoni (2), Holmen ve Dieng’in golleriyle mağlup etti.
Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Aralık 2016, Salı 22:11
Spor Toto Süper Lig'de ilk 15 haftayı namağlup geride bırakan ve zirvede yer alan Medipol Başakşehirspor, kupada da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, F Grubu'ndaki üçüncü maçında TFF 1. Lig ekibi Göztepe'yi 6-2 yenerek zirveye yerleşti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maça etkili başlayan İstanbul temsilcisi, 8. dakikada Cikalleshi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 12'de Holmen, 23'de bir kez daha Cikalleshi sahneye çıktı ve skor 3-0 oldu. Göztepe 26'da Kone ve 33'te Mehmet Erdem'in attığı gollerle farkı 1'e indirdi ama 38'de Napoleoni skoru 4-2'ye getirdi. İlk yarıda 6 golün olduğu maçın ikinci yarısında Başakşehirli 84'te Dieng ve 89'da Napoleoni ağları sarstı. Ev sahibi ekip, sahadan 6-2 galip ayrılıp liderlik koltuğunu rakibinden aldı.
AVCI: KUPA DA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Medipol Başakşehirspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nın da kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Ligde yolumuza devam ediyoruz. Kupada da hedefimiz finale kadar yükselmek. Başakşehirspor, yer aldığı her kulvarda en iyisini başarmak için mücadele ediyor. Buradan futbolcularımı kutluyorum" diye konuştu.
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