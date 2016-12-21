Akhisar’da Ümraniye korkusu baş gösterdi
Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Aralık 2016, Salı 22:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 14.00'te A SPOR'dan yayınlanacak G Grubu'ndaki maçta TFF 1. Lig'den Ümraniye'ye konuk olacak Akhisar endişeli. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Ümraniye'nin son 5 lig maçını kazandığını belirtip, "Zor bir sınava çıkacağız. Amacımız 3 puanı alarak grupta iddialı konuma gelmek" dedi.
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