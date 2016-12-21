 Akhisar’da Ümraniye korkusu baş gösterdi - Türkiye Kupası - 21 Aralık 2016 Çarşamba

Akhisar’da Ümraniye korkusu baş gösterdi

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba

Güncelleme: 21 Aralık 2016, Salı 22:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün 14.00'te A SPOR'dan yayınlanacak G Grubu'ndaki maçta TFF 1. Lig'den Ümraniye'ye konuk olacak Akhisar endişeli. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, Ümraniye'nin son 5 lig maçını kazandığını belirtip, "Zor bir sınava çıkacağız. Amacımız 3 puanı alarak grupta iddialı konuma gelmek" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler