Akhisar zirveye yerleşti
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu karşılaşmasında Akhisar Belediyespor deplasmanda konuğu olduğu Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Türkiye Kupası 21 Aralık 2016, Çarşamba
Güncelleme: 21 Aralık 2016, Çarşamba 11:59
Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada 18. dakikada Muğdat Çelik'in golüyle öne geçen konuk ekip Akhisar'a 24. dakikada Ümraniyespor'un 27 yaşındaki orta sahası Bulut Kaya cevap verdi.
Ev sahibi ekibin golünü kaydeden Kaya, 45. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 59'da ikinci sarı kartla oyundan atılınca takımını 10 kişi bıraktı.
Bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında baskılarını artıran Akhisar Belediyespor 69. dakikada Ricardo Vaz Te'nin golüyle 2-1 öne geçti, maç bu skorla tamamlandı.
Bu sonucun ardından Akhisar Belediyespor puanını 5'e yükselterek G Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken 3 puanda kalan Ümaniyespor 3.'lüğe geriledi.
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